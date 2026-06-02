Pakistan'da evin çatısı çöktü: 6 ölü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 6 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.
Pakistan basını, Hayber Pahtunhva eyaletinde kerpiç bir evin çatısının çökmesi sonucu aynı aileden 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 1 çocuğun ağır yaralandığını duyurdu. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı