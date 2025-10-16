Pakistan'da Kamyon Uçuruma Yuvarlandı: 15 Ölü, 8 Yaralı

PAKİSTAN'ın Swat bölgesinde bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Swat bölgesinde otoyolda seyir halindeki bir kamyonun, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandığı belirtildi. Yetkililer, kazada çoğu çocuk olmak üzere 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.