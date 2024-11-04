Pakistan'da Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle ilkokullarda bir hafta süreyle eğitime ara verildi. Yetkililer, hava kalitesine karşı önlemler almaya başladı.
PAKİSTAN'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi.
Pakistan'da hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaştığı Lahor'daki ilkokullarda eğitime bir hafta ara verildiği açıklandı.
Pencap eyaletindeki Lahor kentinde hava kirliliğine karşı bazı önlemler alındığı duyuruldu. Yetkililer, hava kalitesinin düşmesi nedeniyle kentteki tüm ilkokullarda eğitime bir hafta ara verildiğini bildirdi.