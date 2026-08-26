İslamabad'da Hastane Yangını: 14 Yenidoğan Bebek Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (PIMS) doğum servisinde çıkan yangında 14 yenidoğan bebek hayatını kaybetti. Yangın sırasında serviste bulunan 15 bebekten yalnızca biri kurtarılırken, Başbakan Şahbaz Şerif olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki en büyük devlet hastanesi Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (PIMS) doğum servisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Hastane yönetimi, yangında 14 yenidoğan bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hastane Sözcüsü Dr. Aneeza Jalil, yangın sırasında serviste 15 bebeğin bulunduğunu ve bir bebeğin doktor tarafından kurtarıldığını söyledi.

Pakistan Sağlık Bakanı Mustafa Kamal, hayatını kaybeden bebeklerin çoğunun kuvözde bulunduğunu veya oksijen desteği aldığını belirterek, servisteki oksijen tüplerinin yangının şiddetlenmesine yol açtığını söyledi.

Kamal, ilk değerlendirmelere göre yangının bir klimadan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Ancak yetkililer yangının nedenini henüz resmi olarak doğrulamadı. Olay sırasında hastanede onarım ve inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi. Şerif, "Çocukların söz konusu olduğu böyle bir durumun telafisi mümkün değil" diyerek, olaydan sorumlu kişilerin belirlenmesini ve haklarında en ağır işlemlerin uygulanmasını istedi.

Kaynak: ANKA