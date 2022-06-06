Pakistan'da çekilen video gündem yarattı! Binada çıkan yangını ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar - Haberler

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Pakistan'da çekilen video gündem yarattı! Binada çıkan yangını ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Pakistan'ın Karaçi kentinde bir binada çıkan yangın esnasında çekilen bir video, sosyal medyada gündem yarattı. İçeride yakınları olan bölge halkının binadan dumanlar yükselirken yangını söndürmek için ezan okudukları görüldü. Pakistan halkı ortaya çıkan görüntülere sahip çıkarken, zor zamanlarda ezan okumanın işe yarayacağını savundu.

Pakistan'ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkının yangını söndürmek için ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

2 Haziran günü meydana gelen olayda, çok katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, binada yaşayanların çoğu kendilerini dışarı attı.

Ancak hasta ve yaşlı bazı kişilerin yangında mahsur kaldığı bildirildi. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verirken, itfaiyecilerin olaya müdahale ettiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saat süren müdahalesi sonrası yangın üst katlara sıçramadan ve binayı tamamen kaplamadan söndürüldü. Ancak bu süreçte içeride yakınları olan kişiler farklı bir yönteme başvurdu. Bina çevresindekiler toplanarak yangını söndürmek için ezan okumaya başladı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyu ilk paylaşan isim İngiltere'de yaşayan Pakistanlı Imtiaz Mahmood oldu. Mahmood, "Dün Karaçi'de Jail Chowringhee yakınlarındaki bir süpermarkette yangın çıktı. Yangını söndürmek için kolektif bir şekilde ezan okundu" ifadelerini kullandı.

Bazı kişiler ise Pakistan halkına destek oldu ve zor zamanlarda ezan okumanın işe yarayacağını savundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Pakistan Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Soyadi:

allah akıl fikir versin böyle giderse türkiyede bunlardan çok farklı olmayacak gibi ama :(

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