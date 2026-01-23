Haberler

Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Kasur kentinde bir çiftlik evine düzenlenen baskında, Pakistan Ordusu'nda görevli üst düzey subayların çocukları olduğu öne sürülen 55 kişi yakalandı. Operasyonu yapan polis memurunun kısa süre sonra görevden alınması ise ülkede "çifte standart" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

  • Pakistan'ın Kasur kentinde bir çiftlik evine düzenlenen polis baskınında cinsel ilişki partisi düzenledikleri öne sürülen 30 erkek ve 25 kadın yakalandı.
  • Yakalanan kişilerin tamamının Pakistan Ordusu'nda görev yapan üst düzey subayların çocukları olduğu iddia edildi.
  • Baskını yapan polis memurunun olaydan kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Pakistan'ın Kasur kentinde bir çiftlik evine düzenlenen polis baskınında cinsel ilişki partisi düzenledikleri öne sürülen 30 erkek ile 25 kadın yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin tamamının Pakistan Ordusu'nda görev yapan üst düzey subayların çocukları olduğu iddiası ise tartışmaları daha da büyüttü.

O POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI MI?

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada büyük tepki oluşurken, asıl dikkat çeken gelişme operasyonu gerçekleştiren polis memuruyla ilgili oldu. İddiaya göre baskını yapan polis memuru, olaydan kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldı.

"ÇİFTE STANDART" TARTIŞMALARI YENİDEN ALENLENDİ

Bu durum, ülkede uzun süredir eleştirilen "çifte standart" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda, bir yanda halka yönelik sıkı ahlak denetimleri ve baskılar sürerken, diğer yanda nüfuzlu ailelerin çocuklarına yönelik ayrıcalıklı tutum sergilendiği yorumları yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da tarihi rekor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor
Berke Özer, 35. saniyede gol yedi

Bunu hiç beklemiyordu! Milli yıldızımıza büyük şok
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi