Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Pakistan'ın Kasur kentinde bir çiftlik evine düzenlenen polis baskınında cinsel ilişki partisi düzenledikleri öne sürülen 30 erkek ile 25 kadın yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin tamamının Pakistan Ordusu'nda görev yapan üst düzey subayların çocukları olduğu iddiası ise tartışmaları daha da büyüttü.

O POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI MI?

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından sosyal medyada büyük tepki oluşurken, asıl dikkat çeken gelişme operasyonu gerçekleştiren polis memuruyla ilgili oldu. İddiaya göre baskını yapan polis memuru, olaydan kısa süre sonra görevden uzaklaştırıldı.

"ÇİFTE STANDART" TARTIŞMALARI YENİDEN ALENLENDİ

Bu durum, ülkede uzun süredir eleştirilen "çifte standart" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kamuoyunda, bir yanda halka yönelik sıkı ahlak denetimleri ve baskılar sürerken, diğer yanda nüfuzlu ailelerin çocuklarına yönelik ayrıcalıklı tutum sergilendiği yorumları yapıldı.