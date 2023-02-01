Pakistan'da camiye yönelik saldırıda can kaybı 101'e yükseldi Dünya Haberleri Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 101'e yükseldi. Pakistan'ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 101'e yükseldi. Pakistan Devlet Televizyon Kurumu (PTV), 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 101'e yükseldiğini duyurdu. Polis tarafından yapılan incelemelerde, saldırıda 10 ila 12 kilogram ağırlığında patlayıcı kullanıldığı belirlendi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, teröristlerin korku ve panik yaratmaya çalıştığını belirterek, "Teröristler, alçakça eylemlerle insanlar arasında korku ve panik yaymak istiyor. Terörizm ve aşırılıkçılığa karşı büyük fedakarlıklarımızı geçersiz kılmak istiyor. Tüm siyasi güçlere mesajım, Pakistan düşmanlarına karşı birlik olun. Politik tartışmalarımızı sonra hallederiz" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Pakistan Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Pakistan'da camiye yönelik saldırıda can kaybı 101'e yükseldi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.