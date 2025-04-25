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Pakistan'da Bombalı Saldırıda 4 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Bombalı Saldırıda 4 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
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Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor.

PAKİSTAN'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Naveed Ahmad, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini açıkladı. Ahmad, patlama sonucu araçtaki 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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