Pakistan'da Bombalı Saldırıda 4 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

PAKİSTAN'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Naveed Ahmad, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini açıkladı. Ahmad, patlama sonucu araçtaki 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını belirtti.