Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü

Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bir bombalı saldırıda 13 asker yaşamını yitirirken, 14'ü sivil toplam 24 kişi de yaralandı. Saldırı, askeri konvoyun yakınında uzaktan patlatılan bir patlayıcı ile gerçekleştirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Saldırı sonucu 13 asker yaşamını yitirdi, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı. Pakistan ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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