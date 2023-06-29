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Pakistan'da bayram namazı kılındı

Dünya Haberleri

Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Müslüman halk, bayram namazını kılmak için ülke genelinde tüm il, ilçe ve köylerdeki camilere ve açık alanlara akın etti. Sind eyaletinin Karaçi kentinde yüzlerce kişi bayram namazını açık Nazimabad alanında kıldı. Müslümanlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi.

- Pakistan'da bayram namazı kılındı

İSLAMABAD - Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Pakistan'da Kurban Bayramı bugün başladı. Müslüman halk, bayram namazını kılmak için ülke genelinde tüm il, ilçe ve köylerdeki camilere ve açık alanlara akın etti.

Sind eyaletinin Karaçi kentinde yüzlerce kişi bayram namazını açık Nazimabad alanında kıldı. Müslümanlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Dünya

Kurban Bayramı Pakistan Dünya Haberler

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