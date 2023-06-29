Pakistan'da bayram namazı kılındı

Pakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Müslüman halk, bayram namazını kılmak için ülke genelinde tüm il, ilçe ve köylerdeki camilere ve açık alanlara akın etti. Sind eyaletinin Karaçi kentinde yüzlerce kişi bayram namazını açık Nazimabad alanında kıldı. Müslümanlar, bayram namazının hemen ardından aldıkları kurbanlıkları keserek dini vecibelerini yerine getirdi.