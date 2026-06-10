Haberler

Pakistan ordusuna ait helikopter düştü

Pakistan ordusuna ait helikopter düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde orduya ait Mi-17 tipi helikopter, teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştü. Kazada mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

PAKİSTAN'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Pakistan basını, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, orduya ait 'Mi-17' tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü kaydedildi. Helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi

Beklenen veriler açıklandı! İşte yatırımcıyı üzen altının ilk tepkisi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetimi, mazbatasını aldı

Yıllar süren hasret resmen sona erdi!

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti

Kısmetse Olur yarışmacısının Ankara cahilliği pes dedirtti
Cinayetten dram çıktı! 15 yaşında öldürülen Erdem'in hikayesi yürek dağladı

Cinayetten dram çıktı! Daha 15 yaşındaydı...
Amedspor sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı

Amed sağ gösterip sol vurdu! Beşiktaş'ın eski hocasıyla anlaşıldı
Meslektaşları affetmedi! Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu

Trafik polisi, eşinin yediği cezayı görünce şoke oldu
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi