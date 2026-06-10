Pakistan ordusuna ait helikopter düştü

PAKİSTAN'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Pakistan basını, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında orduya ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurdu. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, orduya ait 'Mi-17' tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü kaydedildi. Helikopterdeki mürettebatın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı