Pakistan BMGK'den Oturum Talep Edecek

PAKİSTAN'ın, Hindistan ile süren gerginlik nedeniyle BMGK'den oturum talep edeceği bildirildi.

Pakistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından gerginlik yaşadığı Hindistan'ın 'saldırgan eylemleri' nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) oturum talep etme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e BMGK'den oturum talep etmesi talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 'saldırgan eylemleri, provokasyonları ve kışkırtıcı açıklamaları' nedeniyle Pakistan'ın BMGK'yi bilgilendireceği kaydedildi.