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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye taziye mesajı

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Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye taziye mesajı
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PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziyelerini ileterek, Pakistan'ın her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına taziyelerini ileterek, Pakistan'ın her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen şiddetli sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve yıkım nedeniyle derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dileklerini ileten Şerif, "Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu vurgulayan Şerif, "Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu zorlu süreçte elinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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