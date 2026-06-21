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Pakistan Başbakanı Şerif, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile Görüştü

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İsviçre'de bir araya gelerek, ABD-İran arasındaki İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ele aldı.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre'de düzenlenen yüksek düzeyli görüşmeler kapsamında bir araya geldi.

Pakistan hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başbakan Şerif'in, Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Münir ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre görüşme, İsviçre'nin Burgenstock kentinde gerçekleştirilen yüksek düzeyli temaslar kapsamında yapıldı. Tarafların görüşmede, ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin süreci ele aldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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