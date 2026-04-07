Pakistan Başbakanı Trump'a ve İran'a çağrıda bulundu

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerin 'güçlü şekilde ilerlediğini' bildirdi. Şerif, " Orta Doğu'da devam eden savaşın barışçıl bir şekilde çözümü için diplomatik çabalar istikrarlı, güçlü ve etkili bir şekilde ilerlemekte ve yakın gelecekte somut sonuçlara yol açma potansiyeli taşımakta. Diplomasinin kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek için, Başkan Trump'tan süreyi iki hafta daha uzatmasını içtenlikle rica ediyorum. Pakistan, iyi niyet göstergesi olarak İranlı kardeşlerimizden Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açmalarını samimiyetle rica etmekte" ifadelerini kullandı.

Şerif, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması amacıyla diplomasinin, savaşı kesin olarak sona erdirmesine imkan tanınması için tüm savaşan tarafların iki hafta boyunca ateşkesi uygulamaları çağrısında bulundu.

