Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran görüşmeleri için İsviçre'de
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı kapsamındaki teknik görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti. Kendisine Genelkurmay Başkanı Asım Munir eşlik ediyor.
PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti.
Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine giden Başbakan Şahbaz Şerif'e, Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in eşlik ettiği bildirildi. Şerif ile Munir'in, Zürih'ten görüşmelerin yapılacağı Burgenstock kentine hareket ettiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı