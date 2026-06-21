Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran görüşmeleri için İsviçre'de

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının devamı niteliğindeki teknik düzey görüşmelere katılmak üzere İsviçre'ye gitti.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD-İran görüşmelerine katılmak üzere İsviçre'nin Zürih kentine giden Başbakan Şahbaz Şerif'e, Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in eşlik ettiği bildirildi. Şerif ile Munir'in, Zürih'ten görüşmelerin yapılacağı Burgenstock kentine hareket ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı