Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç Ermenistan'a geçti

TÜRKİYE- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Iğdır Alican Sınır Kapısı'ndan Ermenistan'a geçti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından Türkiye- Ermenistan ilişkilerinde normalleşme adımları hızlandı. Ermenistan'da bir dizi temaslarda bulunmak üzere önceki gün Iğdır'a gelen Türkiye- Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç, Iğdır Valisi Ercan Turan ile görüştü. Daha sonra çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Kılıç, sabah erken saatlerde, Karakoyunlu ilçesindeki Alican Sınır Kapısı'ndan Ermenistan'a geçti. Büyükelçi Kılıç'ı, Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan karşıladı. Büyükelçi Kılıç, sınırı geçerken yaptığı açıklamada, "İki ülke menfaati açısından olumlu kararlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erivan'da 6'ncısı yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Ermenistan arasındaki iş birliği anlayışını geliştirmeye ve buna esas teşkil edecek şekilde karşılıklı güveni pekiştirmeye yönelik adımlar ele alınacak. Türk heyetine önceki görüşmelerde de olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Özel Temsilci Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlık edecek. Ermenistan heyetine başkanlığı ise Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan yapacak.

Haber - Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,