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Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez" dedi. Özel, sözlerinin devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneride bulundu.

Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı.

"REJİMİN ÇÖKECEĞİ BELLİYDİ"

Tüm dünya bölgede olan biteni takip ederken dikkat çeken bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Esad reformları yapamadı, ülkesini demokrasiye kavuşturmadı ve çöktü. Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiyelerde bulunan Özel;

"1. Türkiye, Suriye'nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır.

2. Türkiye oradaki askerlerinin güvenliği ve yanı başımızda terör devleti, devletçikleri oluşmaması için doğru bir tutum belirlemelidir.

3. Türkiye'deki sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönecek ortamı sağlanıp, dönüş için teşvik edici hazırlıklar yapılması gerek."

ESAD'A ÇAĞRISINA AÇIKLIK GETİRDİ

Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada Esad'ın devrilmesinden hemen önce görüşme çağrısı yapmasına da açıklık getiren Özel, "Esad'a en ağır lafları söyledikten sonra 'Esad'la görüşeceğim' diyen Erdoğan'ın o günkü çelişkisini sorgulamıyor birtakım kalemler. Erdoğan görüşme noktasına geldi, bu sefer Esad kendisiyle görüşmedi. Bence, Esad'ın görüşmeme kararı büyük bir hata oldu. İktidar son ana kadar Esad'la görüşmeye çalıştığını açıkladı. İş olmuş bitmiş diyorlar ki 'Bak Esad'la görüşün diyordunuz.' Ben Esad'la tatil de yapmadım. Erdoğan kadar ağır sözler de söylemedim. Büyük bir tutarlılık halinde tüm süreç içinde Suriye'yi demokrasiye davet ettik" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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