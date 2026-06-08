Özbekistan'da gaz istasyonunda patlama: 6 ölü
Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ÖZBEKİSTAN'ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı