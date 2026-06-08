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Özbekistan'da gaz istasyonunda patlama: 6 ölü

Özbekistan'da gaz istasyonunda patlama: 6 ölü
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Özbekistan'ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ÖZBEKİSTAN'ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'ın güneyindeki Kaşkaderya bölgesinde bulunan sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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