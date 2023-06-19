Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve İran Dini Lideri Hamaney Tahran'da Görüştü
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p>Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile İran Dini Lideri Ali Hamaney, dün Tahran'da bir araya geldi.
İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı görüşmede "Maalesef uzun yıllar İran ile Özbekistan arasındaki ilişkiler çok sınırlı kaldı. Bu ziyaretin ve Tahran'da gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke ilişkilerinde daha iyi bir geleceğin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.İran İslam Cumhuriyeti, Özbekistan'ı Türkmenistan ve Afganistan üzerinden kolaylıkla açık sulara bağlama kabiliyetine sahiptir. Ayrıca (iki ülke arasındaki) işbirliği alanları ticaret ve ulaşımın ötesinde olup, bilim ve teknoloji alanında ve diğer sektörlerde çeşitli girişimlerle daha fazla işbirliği yapılabilir" açıklamasını yaptı.İKİ ÜLKE ARASINDA 15 İŞBİRLİĞİ BELGESİ İMZALANDIÖzbekistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki ülke arasında hükümetler, bakanlıklar ve bölgeler düzeyinde 15 belge imzalandığı ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik ortak bildiri yayınladığı vurgulandı. Özbekistan ile İran arasında ortak serbest ekonomik bölgelerin kurulması kararı alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya