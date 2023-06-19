Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve İran Dini Lideri Hamaney Tahran'da Görüştü

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı görüşmede "Maalesef uzun yıllar İran ile Özbekistan arasındaki ilişkiler çok sınırlı kaldı. Bu ziyaretin ve Tahran'da gerçekleştirilen görüşmelerin, iki ülke ilişkilerinde daha iyi bir geleceğin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya