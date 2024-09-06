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Güzelim arabaları mahvettiler! Otomobil fiyatlarının ucuz olduğu ülkede bir garip düğün konvoyu

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Otomobil fiyatlarının bir hayli uygun olduğu Özbekistan'da bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Konvoy sırasında araçlarını umursamayan sürücülerin, keyfi olarak birbirlerine çarptığı görülüyor.

Vergi ve maliyetten dolayı otomobil fiyatlarının uygun olduğu ülkelerden biri de Özbekistan... Bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler, bu ülkede yaşayanların fiyatlar uygun olduğu için otomobillerine hiç değer vermediğini gözler önüne serdi. Konvoy esnasında birbirlerine çarpan sürücülerin bundan da büyük keyif aldığı gözlendi.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Araba ucuz sanırım", " Özbekistan'dan araba alınmaz", "Hepsinin airbag patlak", "Biri bana bunu açıklayabilir mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (2)

Emre Ürker:

Perte çıkmış araçları çapsalar ne olur bitik arabalar

3
1
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Brh atr:

avrupa onlarıda kıskanıyormu acaba

0
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