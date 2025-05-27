Otobanda arı istilası

Rusya'nın doğusunda bulunan Vladivostok kentinde yaşanan sıra dışı bir olay, kısa sürede hem yerel hem de uluslararası basının gündemine oturdu. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin üzeri bir anda binlerce arı tarafından sarıldı. Olay anı başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilince, görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

ARACIN TAMAMINI KAPLADILAR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay, Vladivostok'un merkezi caddelerinden birinde öğle saatlerinde meydana geldi. Günlük yoğunlukta akan trafikte bir otomobilin üzerine aniden binlerce arının üşüşmesi, hem sürücülerin hem de yayaların panik yaşamasına neden oldu. Arılar dakikalar içinde aracın camları, kaputu ve tavanını tamamen kapladı.

Bir başka araçta bulunan sürücü ise bu ilginç ve ürkütücü anları saniye saniye kayda aldı. Sosyal medyada hızla yayılan video, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak kullanıcılar arasında tartışma başlattı.