Otelde büyük skandal! Evli çift cinsel ilişkiye girerken odaya sızıp, videoya kaydetti - Haberler

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Otelde büyük skandal! Evli çift cinsel ilişkiye girerken odaya sızıp, videoya kaydetti

Haberler.com - Dünya
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İspanya'daki otelde skandal bir olay meydana geldi. Abigail Higson ve Usama Qazi adlı evli çiftin iddiasına göre, cinsel ilişkiye girdikleri sırada odaya sızan otel çalışanı, kendilerini video kayda aldı.

İngiltere'nin Bradford kentinde ikamet eden 28 yaşındaki Abigail Higson ve Usama Qazi adlı çiftin İspanya tatili, iddialara göre bir otel çalışanının yaptıkları nedeniyle kabusa döndü.

Çift, 11 gecelik bir gezi için üç yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı ve iki çocuğunu da Abigail'in annesine bıraktı. İspanya'ya tatilde olan bir çift, kaldıkları üçlü yıldızlı otelin bir çalışanının kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya çektiğini söyledi.

Otelde büyük skandal! Evli çift cinsel ilişkiye girerken odaya sızıp, videoya kaydetti

Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, "Onu pozisyon değiştirdiğimde gördüm. Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi görünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve 'sapık' diye bağırdım" dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.

Otelde büyük skandal! Evli çift cinsel ilişkiye girerken odaya sızıp, videoya kaydetti

Otel yetkilileri iddiaların doğru olmadığını ve çiftin sarhoş olduğunu öne sürdü. Otele gelen polislerin çiftin odasından gelen gürültüler nedeniyle diğer konukların rahatsız olması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda geldiğini söyledi. Çift başka bir otele taşındı ve cinsel birliktelik sırasında kapılarının önüne bir barikat kurduklarını söyledi.

Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Otel, Cinsellik, Dünya, Haberler

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