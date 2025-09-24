Oslo'da El Bombası Patlaması: Üç Kişi Tutuklandı

NORVEÇ'in başkenti Oslo'nun Bislett bölgesinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun Bislett bölgesinde atılan bir el bombasının neden olduğu patlama meydana geldi. Polis, patlamaların ardından üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.