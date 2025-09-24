Haberler

Oslo'da El Bombası Patlaması: Üç Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Norveç'in başkenti Oslo'nun Bislett bölgesinde meydana gelen el bombası patlamasında üç kişi tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

NORVEÇ'in başkenti Oslo'nun Bislett bölgesinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun Bislett bölgesinde atılan bir el bombasının neden olduğu patlama meydana geldi. Polis, patlamaların ardından üç kişinin tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
