Örümcek adam değil! Haline acıyıp yardım için bakın nasıl seslendiler
Mısır'da bir hırsız kaçarken 10. kattan 9. kata klima şasesine atladı; çevrede toplanan vatandaşlar "Dikkat et, düşeceksin" diye bağırıp pencereden bir daireye girmesini söylerken, şüpheli daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.
- Mısır'da bir şüpheli, hırsızlık girişimi sonrası bir apartmanın 10. katından 9. kata, bina dış cephesindeki klima şasesine atlayarak kaçmaya çalıştı.
- Şüpheli, binanın dış cephesinde klima ünitesinin metal şasesinde dengede kalmaya çalışırken, aşağıda kalabalık toplandı.
- Çevredeki vatandaşlar, şüpheliye 'Dikkat et, düşeceksin!' diye bağırdı ve pencereden bir daireye girerek güvenliğe atılmasını önerdi.
Mısır'da yaşanan bir hırsızlık girişimi, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündem oldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre bir şüpheli, bir apartmanın 10. katından 9. kata, bina dış cephesinde bulunan klima şasesine atlayarak kaçmaya çalıştı.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, binanın dış cephesinde tehlikeli bir şekilde tutunmaya çalışan şüpheliye çevredeki insanların "Dikkat et, düşeceksin!" diye bağırdığı duyuluyor. Bazı vatandaşlar, şüphelinin pencereden bir daireye girerek kendini güvenli bir noktaya atmasını önerdi.
AŞAĞIDA KALABALIK TOPLANDI
Görgü tanıkları, olayın bir hırsızlık girişimi sonrası yaşandığını ve şüphelinin bina içinden kaçarken dış cepheye çıktığını aktardı. Şüphelinin bir süre klima ünitesinin metal şasesinde dengede kalmaya çalıştığı, aşağıda ise kalabalığın toplandığı görüldü.