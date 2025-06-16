Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Görevini Tamamladı

YERLİ ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali açıklarında çalışma yapan Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi sağlayan, Deniz Kuvvetlerimizin TCG Göksu, TCG Giresun ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini başarıyla tamamladı. 15 Haziran 2025 tarihinde gemilerimizin ülkemize uğurlanması maksadıyla Mogadişu Limanı'nda Somalili üst düzey yöneticilerin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Görevi başarıyla tamamlayan kahraman bahriyelilerimizi ve gemilerimize ev sahipliği yapan Somalili kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.