Sokakta eğlenen Danimarkalı gençlerin arasına dalan teyze, dansıyla ağızları açık bıraktı

Danimarka'da genç grup sokakta müzik açıp dans etti. Çekinmeden gençlerin arasına giren teyze, dansıyla görenleri bir hayli şaşırttı. O anlar kameralara yansıdı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın bölgesinden biri olan Norrebro caddesinde teyze gençlerin eğlencesine katıldı. Ardından teyzenin yaptığı dans ve hareketler yoldan geçenlere eğlenceli anlar yaşattı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum aldı. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Teyzemin içinde kalmış. Oh ne güzel dans ediyor. Kop kop kop" ifadesi yer aldı.