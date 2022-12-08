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Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

Dünya Haberleri

Kenya'da 4 yaşındaki bir çocuk, Tsavo Doğu yaban hayatı koruma alanının yakınlarındaki evlerinden uzaklaştıktan sonra tam 6 gün boyunca vahşi hayvanların arasında ormanda gezdi. 6 gün sonra yeniden ortaya çıkan çocuğun sağlam olmasına kimse inanamadı. Çocuğun nasıl hayatta kaldığı hala belirsiz.

Kenya'da Tsavo Doğu yaban hayatı koruma alanının yakınlarındaki evinden 6 gün önce çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan çocuk hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybolmasının üzerinden gelen 6'ncı günde vahşi yaşam rehabilitasyon programı olan Sheldrick Wildlife Trust için çalışan pilot Roan Carr-Hartley tarafından bulunan çocuk, ailesine büyük sevinç yaşattı.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

HİÇBİR YERİNDE ISIRIK YA DA YARALANMA YOK

Çocuğun bulunmasından daha büyük bir sevince yol açan detay ise çocuğun sağlık durumuyla ilgili oldu. Vücudunun herhangi bir yerinde ısırık ya da yaralanma izine rastlanmayan çocuğun vahşi aslanlar, yılanlar ve sırtlanlar arasında nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

"BIRAKIN ÇOCUĞU, YETİŞKİN BİRİ BİLE DAYANAMAZ"

Meydana gelen ilginç durum hakkında açıklamada bulunan pilot Roan Carr-Hartley, "Bırakın küçük bir çocuğu, yetişkin bir insan bile bu şartlar altında 6 gün boyunca ormanda tek başına kalamaz. Gerçekten bir mucizeyi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

Ormanın derinliklerine dalan çocuk, 6 gün sonra geri çıktı! Kimse gözlerine inanamadı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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