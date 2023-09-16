Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındığını duyurdu. İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınlar için ise müdahale çalışmaları sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verildi.

ANKARA,