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Orgeneral Bayraktaroğlu, Kopenhag'daki NATO Askeri Komite toplantısına katıldı

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Orgeneral Bayraktaroğlu, Kopenhag'daki NATO Askeri Komite toplantısına katıldı
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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kopenhag'daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bayraktaroğlu, SACEUR, ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı ve çok sayıda ülkenin genelkurmay başkanıyla ikili görüşmeler yaptı; bölgesel savunma ve güvenlik ele alındı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, toplantıya katılan; Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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