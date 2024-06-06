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Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları 7 Ekim 2023'den bu yana hız kesmeden devam ederken dün Kudüs'te eylem yapan aşırı sağcı İsrailliler de Filistinli gazeteci Saif Kasımi'yi linç etti. Köşeye sıkıştırdıkları Kasımi'ye tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığın daha sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunun saldırıları günden güne dozunu artırırken İsrail'de dün düzenlenen "Kudüs Günü" etkinliğinde görevini yapan bir gazeteciye linç girişiminde bulunuldu.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA ARBEDE ÇIKTI

Aşırı sağcı İsrailler, yürüyüş yaptıkları alanda görevini yapmaya uğraşan Filistinli gazeteci Saif Kasımi'ye saldırıp linç etti. Onlarca saldırgan köşeye sıkıştırdıkları Kasımi'ye saldırırken, adamı darp ettikten sonra uzaklaştılar.

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

ULUSLARARASI KAMUOYU AYAĞA KALKTI

Görgü tanıkları İsrailli saldırganların Kudüs'teki Arap ve Filistinlilere de hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Gazetecinin üzerinde İngilizce basın mensubu olduğunu ifade eden "press" yazan yelek olmasına rağmen böyle bir saldırının gerçekleşmesi uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Kudüs Gazze Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

JY IS BACK:

İYİ YAPMIŞLAR ELLERİ AYAKLARI DERT GÖRMESİN.

6
88
yanıtYanıtla
Beyin Dağıtan Adam:

Filistinli her çocuğun her üzüntüsü acısı yaşadığı her kötülük nasıl israilin yakasının nesilden nesile bırakmasın diyorsak aynı şeyi senin ve senin gibiler içinde diliyorum.

yanıt2
yanıt0
GS 1905:

Ellinize saglik

3
39
yanıtYanıtla
Beyin Dağıtan Adam:

Galatasaray taraftarının klasik hareketleri.

yanıt2
yanıt1
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