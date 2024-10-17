One Direction Eski Üyesi Liam Payne Arjantin'de Hayatını Kaybetti

One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne, 31 yaşında Arjantin'de hayatını kaybettiği belirtildi.

AFP Haber Ajansı ve ülke basınına göre Arjantin Polisi, Payne'in başkent Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düştüğünü açıkladı.

Payne geçtiğimiz günlerde, One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın Arjantin konserine katılmıştı.

Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan ve Zayn Malik'ten oluşan sevilen grubun üyeleri arasındaydı.

Grup ilk olarak 2010'dae İngiliz ITV kanalındaki X Factor yarışmasına katılmış ve daha sonra en çok satan boybandlerden biri haline gelmişti. Grup, Ağustos 2015'te internetten dinlenme rekorları kırmıştı.

One Direction, 2015'te beşinci stüdyo albümünün çıkmasından sonra çalışmalarına ara vediklerini duyurmuş ve grup üyeleri kişisel kariyerlerine odaklanmıştı. Payne de son albümü LP1'i Aralık 2019'da çıkartmıştı.