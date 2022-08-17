Demiryolu çalışanı, raylara düşen çocuğu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı

Hindistan'da arkadaşlarıyla tren garında yürüyen çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Çocuğu kurtarmak için arkadaşı elini uzatsa da başarılı olamadı. Tam o sırada trenin geldiğini gören çocuk ölümle burun buruna geldi. Çocuğun imdadına yetişen demiryolu çalışanı raylara düşen çocuğu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.