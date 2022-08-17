Demiryolu çalışanı, raylara düşen çocuğu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı
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Hindistan'da arkadaşlarıyla tren garında yürüyen çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Çocuğu kurtarmak için arkadaşı elini uzatsa da başarılı olamadı. Tam o sırada trenin geldiğini gören çocuk ölümle burun buruna geldi. Çocuğun imdadına yetişen demiryolu çalışanı raylara düşen çocuğu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Hindistan'da yaşanan olay görenleri bir hayli şaşırttı. Tren garında çocuk arkadaş grubu yürüyordu. Çocuklardan biri tren rayına düştü. O sırada arkadaşı raya düşen arkadaşını kurtarmak istese de başarılı olamadı. Çocuğun imdadına demiryolu çalışanı yetişti.
AYIN PERSONELİ SEÇİLDİ
Öte yandan Hindistan Demiryolları Bakanlığı, personelin gözünü karartıp çocuğu kurtarmasıyla Mayur Shelke'yi ayın personeli seçti. Raylardan kurtarılan çocukta demiryolu çalışanına teşekkür ederek olay yerinden uzaklaştı.