Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Gary Johnson'ın ölen karısının cansız bedenini günlerce evinde bırakarak suçlandığı şok edici detaylarla ortaya çıktı.

Korkunç olayda Gary Johnso, Cumartesi günü polise evinde bilinmeyen bir kişi olduğunu ihbar ederek, karısının öldüğünü ifade etti. Ancak polis olay yerine geldiğinde, evin içinde sırtüstü yatan ve kanlar içinde olan kadının cesediyle karşılaştı.

Tutuklanan Johnson, polislere iki köpeğinin karısının ayağını kemirdiğini belirterek, cesedinin bu nedenle eksik olduğunu iddia etti.

Gary Johnson'ın sorgusunda, karısının oturma odasında yardım istediği anı hatırladığını ancak ulaştığında karısının hayatta olmadığını fark ettiğini söyledi. Ancak duygusal bir bağ kurduğu karısını kaybetmek istemeyen Johnson, cesedi yaklaşık dört gün boyunca oturma odasının zemininde bıraktığını itiraf etti. Johnson, Çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı ve 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Ön duruşma, 18 Ocak'ta planlanmakta.