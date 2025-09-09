Haberler

Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!

Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!
Haber Videosu

ABD'de okul servislerinin öğrenci indirdiği sırada durmayan sürücülere ağır cezalar kesildi. Polis ekipleri, öğrencilerin can güvenliğini hiçe sayan bu sürücüleri dronlar ve gizli kameralarla tespit etti. Kameralara yansıyan görüntülerde, servisten inen öğrencilerin yanından hızla geçen araçlar ve çocukların tehlike anları yer aldı.

ABD'de öğrencilerin hayatını hiçe sayan sürücülere büyük ceza yağdı. Polis ekipleri, okul servisleri öğrencileri indirirken yasalara rağmen durmadan yollarına devam eden araçları tek tek tespit etti.

Olay, eyalet genelinde yapılan geniş çaplı bir denetim sırasında ortaya çıktı. Görgü tanıkları, servislerin uyarı ışıkları yanarken bile bazı araçların hız kesmeden ilerlediğini, hatta öğrencilerin büyük tehlike atlattığını belirtti. Polis, dronlar ve yol kenarına yerleştirilen gizli kameralarla bu tehlikeli anları kayıt altına aldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, küçük yaştaki öğrencilerin servisten indiği anda yanlarından süratle geçen araçlar dikkat çekiyor. Bazı çocukların bir adım atsa aracın altında kalacağı anlar herkesi dehşete düşürdü.

Yetkililer, bu ihlallerin asla hafife alınamayacağını vurguladı. Polis sözcüsü, "Bir öğrencinin hayatını riske atan her sürücü ağır bir cezayı hak ediyor. Bu sadece bir trafik ihlali değil, çocukların güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Denetimler sonucunda onlarca sürücüye binlerce dolarlık para cezası kesildi. Ayrıca bazı araçların ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, ailelere de çağrıda bulunarak çocuklarını servisten indirirken ekstra dikkatli olmalarını istedi. ABD'de veliler ve sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntülere büyük tepki göstererek "Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz mu?" yorumlarını yaptı.

Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Hikmet Çetin bombayı patlattı! Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
Osimhen'in sakatlığı belli oldu: 1-2 hafta yok

Osimhen'in sakatlık durumu belli oldu: Haftalarca yok
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPole star:

Desene ABD de kasa boş, devlete para lazım:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Öğrenci servisleri de yol kenarında uygun bir cep varken, yolun ilerleyen şeridinde indi bindi yapmasın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.