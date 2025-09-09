Okul servisi öğrenci indirirken durmayan sürücülere ceza yağdı!

ABD'de öğrencilerin hayatını hiçe sayan sürücülere büyük ceza yağdı. Polis ekipleri, okul servisleri öğrencileri indirirken yasalara rağmen durmadan yollarına devam eden araçları tek tek tespit etti.

Olay, eyalet genelinde yapılan geniş çaplı bir denetim sırasında ortaya çıktı. Görgü tanıkları, servislerin uyarı ışıkları yanarken bile bazı araçların hız kesmeden ilerlediğini, hatta öğrencilerin büyük tehlike atlattığını belirtti. Polis, dronlar ve yol kenarına yerleştirilen gizli kameralarla bu tehlikeli anları kayıt altına aldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, küçük yaştaki öğrencilerin servisten indiği anda yanlarından süratle geçen araçlar dikkat çekiyor. Bazı çocukların bir adım atsa aracın altında kalacağı anlar herkesi dehşete düşürdü.

Yetkililer, bu ihlallerin asla hafife alınamayacağını vurguladı. Polis sözcüsü, "Bir öğrencinin hayatını riske atan her sürücü ağır bir cezayı hak ediyor. Bu sadece bir trafik ihlali değil, çocukların güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" ifadelerini kullandı.

Denetimler sonucunda onlarca sürücüye binlerce dolarlık para cezası kesildi. Ayrıca bazı araçların ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, ailelere de çağrıda bulunarak çocuklarını servisten indirirken ekstra dikkatli olmalarını istedi. ABD'de veliler ve sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntülere büyük tepki göstererek "Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz mu?" yorumlarını yaptı.