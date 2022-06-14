Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, okul öncesi yaşta yaşıtlarıyla iyi oynamayı öğrenen çocukların, ileride daha iyi zihinsel sağlığa sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, diğer çocuklarla başarılı bir şekilde oynama kapasitesinin zihinsel sağlık üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğuna dair ilk bilimsel kanıt elde edildi. Araştırmacılar, 2003 ila 2004 arasında Avustralya'da doğan 1.676 çocuğun verilerini analiz ederek üç yaşında daha iyi akran oyunu yeteneğine sahip olanların, 7 yaşlarına geldiğinde çok daha az zihinsel problem belirtisi gösterdiğini belirledi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya