Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi - Haberler

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Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Öfke nöbeti geçirdiği sırada fotoğraflanan kel kartalın görüntüsü, sosyal medyada adeta görüntülenme rekoru kırdı.

Hayvanlara ilişkin özel görüntüler, çeşitli mecralarda hayli bir ilgi görüyor. Bu hayvanlar arasında yaşamı çok merak edilenlerden biri de kartallar. İnsanlara yakın yerlerde yaşamamaları ve yaşam tarzlarının farklı olması, kartalları ilgi çekici kılıyor.

BİNLERCE KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öfke nöbeti geçiren kel bir kartalın görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce görüntülenme aldı. Kartalın görüntüsünün bir hayli ilginç olması da dikkat çekti.

KEL KARTALLAR NEREDE YAŞAR?

Kel kartal Kuzey Amerika'da bulunan yırtıcı bir kuştur. Dağılımı Kanada ve Alaska'nın çoğu tüm kıta ABD'si ve Kuzey Meksika'yı içerir. Bol gıda bulunan açık su kütlelerinde ve yuvalama için yaşlı ağaçlarda bulunur.

İşte öfke nöbeti geçiren kel kartalın görüntüsü:

Öfke nöbeti geçiren kel kartalın görüntüsü binlerce kez görüntülendi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kartal Yaşam Dünya Haberler

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