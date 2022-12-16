Odayı bir anda çığlıklar sardı! Dev yılan, adamın yüzünü tek hamlede kaptı

Evinde piton besleyen adam, hayvanın kafesini açmasının ardından yüzünden saldırıya uğradı. Bu sırada elinde bebekle gezen kadının çığlıkları ise odayı sardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler adeta korku filmlerini aratmadı. Evindeki bir kafeste piton yılan besleyen adamın, yılanın kafesini açar açmaz saldırıya uğradı. Dev yılan kafesi açılır açılmaz sahibine doğru zıpladı ve yüzüne saldırdı. O sırada adamın yanında kucağında bebeğiyle olan bir kadın şoka uğradı ve bağırarak etraftan yardım istedi.

NE YAPTILARSA BAŞARILI OLAMADILAR

Sesler üzerine olay yerine gelen 3 kişi, adamın yüzünü ısıran dev pitonu adamdan ayırmaya çalıştı. Pitonun vücuduna bıçak, tahta veya sopayla vurarak ayırmaya çalışan insanlar başarılı olamadı.

HEMEN TEDAVİYE ALINDI

Daha sonra uzun uğraşlar sonucu dev piton sarıp sarmaladığı sahibinden zorla ayırtıldı. Öğrenilen bilgilere göre ise yılanın yüzünden ısırdığı adam tedaviye alındı.