O kesinlikle dünyanın en şanslı insanı! Lotoda 2. kez büyük ikramiyeyi kazandı

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan piyangoda büyük ikramiye kazanarak zengin olmanın hayalini kurarken, Kanada'da yaşayan Antoine Beaini 13 ay içinde ikinci kez lotoda büyük ikramiye kazanarak herkesi şaşkına çevirdi. Geçen yıl 1 milyon Kanada doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan "dünyanın en şanslı adamı" Beaini, 13 ay sonra şansını yeniden denedi ve yine kazandı.

Kanada'da yaşayan Antoine Beaini, 13 ayda ikinci defa lotoda büyük ikramiyeyi kazanarak herkesi şaşırttı.

GEÇEN YIL DA 14 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Geçen yıl Maxmillion LOTTO MAXprize oyununda 1 milyon Kanada Doları (Yaklaşık 14 milyon TL) kazanan Beaini, 13 ay sonra yeniden şansını denedi ve yine kazandı.

HAYALİNİ BİLE KURAMADIĞI BİR SERVETİN SAHİBİ OLDU

Milton isimli küçük bir kasabada yaşayan adam, bu ay oynadığı lotoda da büyük ikramiyeyi kazandığını görünce gözlerine inanamadı. Şansının bu kadar yaver gitmesi karşısında şaşkın olduğunu söyleyen adam, son piyangoda da 1 milyon Kanada Doları ödül kazanarak daha önce hayalini dahi kuramadığı bir servetin sahibi oldu.

PARAYI AİLESİ İÇİN HARCAYACAK

Haberi alınca "Yine mi?" diye çığlık attığını anlatan Beaini, eşinin de sevinçten ağladığını söyledi. Bu parayı ailesi için harcayacağını belirten adam, "Çocuklarımın rahat etmesini istiyorum" dedi.