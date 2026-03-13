Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği'nden İlber Ortaylı İçin Taziye Mesajı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)-Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Nürnberg/Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavi gördüğü hastanede vefatı nedeniyle yayımladığı mesajla derin üzüntüsünü dile getirdi.

Dernek Başkanı Süleyman Akgün imzasıyla yapılan açıklamada, Ortaylı'nın akademik dünyada olduğu kadar, tarih bilincinin toplumda yaygınlaşmasına da eşsiz katkılar sağladığı vurgulandı. Açıklamada, "Prof. Dr. İlber Ortaylı, ülkemizin yüz akı bilim insanı, Cumhuriyet aydını, gerçek tarihçiydi" ifadesi kullanıldı.

Akgün, Ortaylı'nın hiç durmadan okuduğunu, yazdığını, çok seyahat ettiğini ve bıkmadan usanmadan tarihi ve hayatı anlattığını belirterek, "Tarihin gülen yüzü gibiydi" dedi. Mesajda ayrıca Ortaylı'nın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilenerek, "Ruhu şad olsun! Işıklar içinde uyusun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Osmanlı tarihi ve Türk modernleşmesi başta olmak üzere geniş bir alanda eserleriyle tanındığı, akademik yaşamı boyunca tarih biliminin hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunduğu, eserleri ve araştırmalarıyla geniş bir okuyucu kitlesinin saygı ve sevgisini kazandığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA