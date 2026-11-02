Nürnberg'de Objektif Kültür Merkezi Devekuşu Kabare skeçlerini sahneye taşıdı

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Haber: İlhan Baba

(NURNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, "Kabare Nostalji" adlı yeni oyunuyla Devekuşu Kabare'nin unutulmaz skeçlerini yeniden sahneye taşıdı. Zeki Alasya ve Metin Akpınar başta olmak üzere kabare ustalarının eserlerinden oluşan oyunla, Türk tiyatrosunun önemli bir mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi, yeni sezon oyunu "Kabare Nostalji"nin prömiyerini yaptı.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar başta olmak üzere Devekuşu Kabare'nin usta isimlerini anmak amacıyla hazırlanan iki perdelik komedi oyunu, geçmişin unutulmaz mizahını sahneye taşıdı.

Devekuşu Kabare'nin hafızalara kazınan skeçlerinden oluşan oyunun yönetmenliğini, OKM Sanat Yönetmeni Ertuğrul Karakaya üstlendi. Oyunda Ertuğrul Karakaya, Murat Ovant, Sema Ovant, Yılmaz Sezer, Serkan Bahar, Oktay Girikoğlu, Hilal Probst ve Nur Doğan rol aldı. Oyunun dekorunu Bahri Akyol hazırlarken, asistanlığını Selin Bayrak, teknik çalışmalarını Telat Tavil ve Alper Aydoğan, kostüm tasarımını ise Derya Dağdelen üstlendi.

"AMAÇ, KABARE GELENEĞİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK"

Oyunun yönetmeni Ertuğrul Karakaya, yaptığı açıklamada, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın eserlerinin genç kuşaklar tarafından yeterince tanınmadığına dikkati çekti.

Karakaya, oyunu hazırlarken temel amaçlarının, kabare ustalarını yeniden hatırlatmak, genç kuşaklara tanıtmak ve bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Kabare Nostalji'nin ilk bölümünde, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın "Yasaklar", "Aşk Olsun", "Deliler" ve "Reklamlar" adlı oyunlarından seçilen sahneleri bir araya getirdiklerini ifade eden Karakaya, "Kız İsteme", "Sünnet", "Sarhoş" ve "Boşanma" skeçlerinden oluşan ikinci kolajı ise gelecek yıl sahnelemeyi planladıklarını kaydetti.

Dünyada savaşların sürdüğü ve ekonomik sorunların derinleştiği bir dönemde, sanatın birleştirici gücünün önemine işaret eden Karakaya, dayanışmayı güçlendirmek ve kültür-sanat faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"OKM 25 YILDIR KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Objektif Kültür Merkezi Başkanı Cihan Kente de merkezin 25 yıldır kendi olanaklarıyla ve tiyatroseverlerin katkılarıyla kültür ve sanat çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Topluma daha nitelikli kültür ve sanat hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Kente, tiyatro sevgisini yaygınlaştırmayı, sanat ve sporun insan gelişimindeki önemini anlatmayı ve sanatın birleştirici gücünü toplum yaşamına taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Almanya'da yaşayan çocuklar ve gençlerle birlikte, çeşitli zorluklara rağmen kültür ve sanat faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Kente, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın ve milli bayramları yaşatarak bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemini vurguladı.

Objektif Kültür Merkezi, "Kabare Nostalji" ile hem Türk tiyatrosunun önemli bir dönemine ışık tutmayı hem de mizahın toplumsal hafızadaki yerini yeni kuşaklarla buluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA