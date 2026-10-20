Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Norveç, Witkoff ve Kushner'ın Oslo'daki Ukrayna görüşmelerine katılacağını bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Norveç, Witkoff ve Kushner'ın Oslo'daki Ukrayna görüşmelerine katılacağını bildirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç hükümeti, ABD Özel Temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın bugün Oslo'da Zelenski, Stubb ve Store arasındaki Ukrayna görüşmelerine katılacağını bildirdi. Açıklamaya göre Witkoff Oslo'ya gidecek, Kushner ise toplantılara uzaktan bağlanacak.

(ANKARA) – Norveç hükümeti, ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasında Ukrayna'daki duruma ilişkin yapılacak görüşmelere katılacağını bildirdi.

Norveç hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Witkoff ve Kushner'ın bugün Oslo'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store arasında gerçekleştirilecek görüşmelere katılacağı belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'nın ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın görüşmelere katılmasını talep ettiği kaydedildi. Store, iki temsilcinin görüşmelere katılabilecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Store, diplomatik girişimlerin daha önce farklı ülkelerde yürütüldüğünü belirterek, Norveç ve Finlandiya'nın bu çalışmaları sürdürmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi. Store, görüşmelerin amacının diplomatik çabaları daha yapıcı bir zemine taşımak olduğunu vurguladı. Norveç hükümetinin açıklamasına göre Witkoff, görüşmelere katılmak üzere Oslo'ya gidecek, Kushner ise toplantılara uzaktan bağlanacak.

Kaynak: ANKA
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeni görevinden alındı
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

Sarıgül'ün ses kaydı dosyada! İmamoğlu için kullandığı ifadeler bomba

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü