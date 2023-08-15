Norveç'te Hans fırtınası sonucu demiryolu köprüsü çöktü

Norveç'te etkili olan Hans fırtınasının getirdiği aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, çelikten yapılma demiryolu köprüsü çöktü. Köprünün tamir edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Norveç'te etkili olan Hans fırtınasının getirdiği aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, çelikten yapılma demiryolu köprüsü çöktü.

Norveç demiryolu şirketi Bane Nor, ülkede etkilin olan Hans fırtınasının Lagen Nehri'nde sele neden olduğunu ve 9 Ağustos'ta üzerinden demiryolu geçen 172.5 metrelik çelik Randklev Köprüsü'nün orta yerinde kırık oluştuğunu belirtti. Yetkililer dün yaptıklarını açıklamada, başkent Oslo ile Trondheim kentini bağlayan demiryolu hattının geçtiği köprünün, orta yerinden tamamen çöktüğünü ifade etti. Açıklamada, 1957 yılında yapılan köprünün temelinde de hasar oluştuğu ve demiryolunun ulaşıma kapatıldığını vurguladı.

Bane Nor şirketi açıklamasında, "Köprünün nehrin aşağısına doğru sürüklenme tehlikesi yoktur. Ancak Lagen'de su akışını sağlamak ve nehrin üzerine bir köprü kurabilmek için (çöken bölümü) mümkün olan en kısa sürede sudan çıkarmak istiyoruz. İnsanların köprüye yaklaşmaması için daha fazla güvenlik önlemi ve alanı kordon altına almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.