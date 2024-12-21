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Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı

Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
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Norveç'in başkenti Oslo'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırının nedenine ve faillerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Norveç'te gerçekleşen bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Başkent Oslo'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Saldırının nedenine ve faillerine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ALMANYA'DAKİ SALDIRININ ARDINDAN GERÇEKLEŞTİ

Saldırının Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlenmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Almanya'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 80 kişi yaralandı. Alman basını, saldırganın kimliği ile ilgili 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu öne sürdü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalil ayva:

Bu olaylar CIA nın oyunu işid deaş diyerek Suriye ve bölgede yerini koruyup İsraile ve pkk ypg ye arka çıkmaya devam etmek için.

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