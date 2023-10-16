Norveç, Gazze'den yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarını geri getirmeyecek

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den ayrılmak için yardıma ihtiyaç duyan 170 Norveç vatandaşının bulunduğunu ancak onları ülkeye geri getirmek için daha fazla uçuş düzenlemeyeceklerini açıkladı.

OSLO, 16 Ekim (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanlığı, halihazırda Gazze'den ayrılmak için yardıma ihtiyaç duyan 170 Norveç vatandaşının bulunduğunu ancak onları ülkeye geri getirmek için daha fazla uçuş düzenlemeyeceklerini açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Pazar günü yaptığı basın açıklamasında Gazze'deki durumun belirsiz olduğunu ve her geçen saat daha da kötüye gittiğini belirtti. Huitfeldt, bakanlığın "Norveç vatandaşlarına yönelik çözümler bulmak için sürekli çalıştığını ve diğer ülkelerle yakın koordinasyon içinde olduğunu" kaydetti.

Bakan, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah sınır kapısının halen kapalı olduğunu, bu nedenle bakanlığın Norveç vatandaşlarının bu sınırdan geçişini garanti edemediğini vurguladı.

Norveç'in kiraladığı iki uçak ile Perşembe gecesi 180 yolcu, Cuma akşamı ise 26 yolcu İsrail'den Oslo'ya ulaşmıştı.