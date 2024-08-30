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Norveç Dışişleri Bakanı İsrail'in Batı Şeria operasyonlarını eleştirdi

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Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonlarının bölgedeki istikrarı daha da tehlikeye attığını belirtti.

NORVEÇ Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Batı Şeria'daki geniş çaplı operasyonlarıyla ilgili olarak, " İsrail'in askeri operasyonları, bölgedeki istikrar için öngörülemeyen sonuçlar doğurarak zaten gergin olan durumu daha da tırmandırıyor" dedi.

İsrail ordusu Çarşamba günü Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkarim ve Tubas mülteci kamplarını hedef alan askeri operasyonlara başladığını duyurmuştu. İsrail saldırılarında şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin açıklamasında, "Filistinli sivillerin artan şekilde ölümcül savaş taktiklerine maruz bırakılmasından kaygı duyduklarını" belirtmişti. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise açıklamasında, "Gazze'de devam eden dehşetin ortasında, işgal altındaki Batı Şeria'daki durum son derece tehlikeli. Jenin, Tulkarem ve Tubas'ta ve çevresinde gerçekleşen büyük İsrail askeri operasyonları, bölgedeki istikrar için öngörülemeyen sonuçlar doğurarak zaten gergin olan durumu daha da tırmandırıyor. İnsani yardım görevlileri ihtiyaç sahibi herkese ulaşabilmelidir. Yerleşimci şiddeti Filistinlilerin hayatlarını ve geçim kaynaklarını daha da tehlikeye atmaktadır. Silahlı, aşırılıkçı yerleşimciler Filistinlileri terörize etmeye ve onlara zarar vermeye devam etmektedir ve bu neredeyse tamamen cezasız kalmaktadır. Bu tür saldırılar derhal sona ermelidir. İşgalci güç olarak İsrail, uluslararası hukuk gereği Filistinli sivilleri korumakla yükümlüdür. Norveç, Batı Şeria'daki aşırılıkçı yerleşimcilere yönelik AB yaptırımlarına katılıyor ve uygun gördüğü takdirde önlemleri değerlendirmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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