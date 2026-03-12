Dünyaca ünlü restoran Noma'nın şefi taciz iddialarının ardından istifa etti

Dünyanın en ünlü restoranlarından Noma'nın şefi René Redzepi, hakkında ortaya atılan istismar iddialarının ardından istifa etti.

Redzepi, sosyal medyada yaptığı açıklamada istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Bu restoranı kurup yönettiğim yirmi yılı aşkın sürenin ardından geri çekilmeye ve restoranı bir sonraki dönemine taşıyacak olağanüstü liderlerimizin önünü açmaya karar verdim."

Medyada yer alan haberlere göre eski çalışanlar, şefi mutfakta sözlü ve fiziksel istismarla ve sorunlu bir çalışma alanı yaratmakla suçladı.

Danimarka merkezli üst düzey gastronomi restoranı (fine dining) Noma, Los Angeles'ta geçici bir yer açmaya hazırlanıyordu.

Ancak istismar iddiaları nedeniyle pop-up restoranın önünde düzenlenen protestoların ardından bazı kurumsal sponsorlar projeden çekildi.

One Fair Wage adlı grubun üyelerinden Saru Jayaraman, BBC'nin ABD'deki medya ortağı CBS News'e "Kim istismarın olduğu bir ortamda yemek yemek ister?" dedi.

Jayaraman, "Kim acı çeken insanların gözyaşı ve terinden gelen bir yemeği yemek ister?" diye devam etti.

American Express de dahil olmak üzere bazı kurumsal sponsorlar Los Angeles'ta 16 hafta boyunca açık kalacak restorandan desteğini çekti.

Los Angeles'taki pop-up restoran için rezervasyonlar kişi başı 1500 dolar olarak belirlenmişti ve tüm masalar yalnızca birkaç dakika içinde rezerve edilmişti.

'Kendi eylemlerimin sorumluluğunu alıyorum'

Redzepi, Instagram'da yayımladığı açıklamada, "Bir özür yeterli değil; kendi eylemlerimin sorumluluğunu alıyorum" dedi.

"Bunun restoran için ne anlama geldiğini merak edenler için açıkça söyleyeyim: Noma ekibi bugün her zamankinden daha güçlü ve ilham verici" diyen Redzepi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yirmi üç yıldır açığız. İnsanlarımızla, yaratıcılığımızla ve Noma'nın gittiği yönle inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

Redzepi, ekibin Los Angeles'taki çalışmalarını kendisi olmadan sürdüreceğini söyledi.

Şef ayrıca 2011'de kurduğu ve restoran sektörüne yeni girenlere destek olmayı amaçlayan MAD adlı kâr amacı gütmeyen kuruluşun yönetim kurulundan da istifa etti.

New York Times'ta yayımlanan yakın tarihli bir habere göre onlarca eski çalışanların iddiaları arasında sözlü tehditler ve fiziksel kötü muamele de yer alıyor.

Noma'nın eski çalışanlarından Jason Ignacio White, "Açık konuşmak gerekirse, sessiz kalmanın meslektaşlarımla birlikte şiddete karşı durmaktan daha kötü olduğunu düşünüyorum" dedi.

White, ünlü şef için çalıştığı yıllar boyunca mutfakta yaygın istismara tanık olduğunu iddia etti.

Birkaç gün sonra Redzepi sosyal medyada iddialara yanıt vererek "Liderliğim altında, hatalı yargılarım ya da öfkem nedeniyle zarar gören herkesten içtenlikle özür diliyorum. Değişmek için çalıştım" dedi.

"İnsanlara bağırdım ve onları ittim; kabul edilemez şekilde davrandım" diyen şef, terapi gördüğünü ve öfkesini yönetmenin daha iyi yollarını öğrendiğini savundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.