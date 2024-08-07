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Nobel Ödüllü Akademisyen Dr. Muhammed Yunus, Bangladeş Geçiş Hükümetinin Başına Geçiyor

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Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesinin ardından Nobel ödüllü akademisyen Dr. Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına geçecek. Yunus'un şu anda Bangladeş'te olmadığı, 8 Ağustos'ta ülkeye dönüş yapacağı belirtildi.

Bangladeş'te parlamentonun feshedilmesinin ardından Nobel ödüllü akademisyen Dr. Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına geçecek. Yunus'un şu anda Bangladeş'te olmadığı, 8 Ağustos'ta ülkeye dönüş yapacağı belirtildi.

Bangladeş'te dün parlamentonun feshedilmesinin ardından, Nobel ödüllü akademisyen Dr. Muhammed Yunus, geçiş hükümetinin başına geçiyor. Bangladeş medyası, Yunus'un şu anda ülkede olmadığını, yarın Bangladeş'e dönüş yapacağını ve yerel saatle 20.00'de yemin töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bangladeş Genelkurmay Başkanı Waqar-uz-Zaman'ın, Bangladeş vatandaşlarına sağduyu çağrısı yaptığı, ayrıca ordunun Yunus'a görev süresince her türlü desteği sağlayacağını söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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