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Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri helikopter Ondo’da rutin görevde düştü

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Nijerya ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri helikopter Ondo’da rutin görevde düştü
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Nijerya ordusuna ait 25 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan askeri helikopterin Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde rutin görev sırasında düştüğü açıklandı. Hava Kuvvetleri, ilgili makamlar ve acil durum ekipleriyle arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

NİJERYA ordusuna ait 32 kişiyi taşıyan askeri helikopterin rutin görev sırasında düştüğü bildirildi.

Nijerya Havacılık Bakanı Festus Keyamo, 25 yolcu ve 7 mürettebatı taşıyan helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında rutin bir görev sırasında Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesinde düştüğünü açıkladı. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ehimen Ejodame, ilgili makamlar ve acil durum müdahale ekipleriyle koordinasyon halinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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