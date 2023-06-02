Nijerya Devlet Başkanı güvenlik reformu sözü verdi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde artan güvensizlik ortamıyla başa çıkmak için reform sözü verdi. Tinubu, güvenlik ve istihbarat şefleriyle bir araya gelerek daha iyi koordinasyon, istişareler ve zamanında raporlama gerektiğini belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde artan güvensizlik ortamıyla başa çıkmak için reform sözü verdi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 29 Mayıs'ta göreve başlayan Tinubu, güvenlik ve istihbarat şefleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede artan güvensizlik ortamıyla başa çıkmak için reform sözü veren Tinubu, güvenliği sağlamak için çaba sarf edeceğini belirtti.

Tinubu, elde edilen kazanımların üzerine yenilerini eklemeye, talihsizlikleri tersine çevirmeye ve gidişatı lehlerine çevirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Tinubu, "Güvenlik kurumlarının birlikte çalışma şeklini iyileştirmek için daha iyi koordinasyon, istişareler ve zamanında raporlama gerekiyor." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde terörle mücadele sözü vermişti.